Алтайский край — лидер туристического рейтинга сервиса OneTwoTrip

Рейтинги 21.09.2019 18:40 316

Самым привлекательным регионом для внутреннего туризма стал Алтайский край. Такие данные представлены в рейтинге онлайн-сервиса для путешественников OneTwoTrip, составленного для ТАСС. Алтайский край набрал 15,7 процентов голосов. На втором месте Краснодарский край (13,5 процентов), на третьем — Камчатка (8,8 процента).

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В пятерку попали Санкт-Петербург (5,8 %) и Калининградская область (4,8 %). Далее расположились Республика Карелия, Москва, Забайкальский край, Ленинградская и Иркутская области. Большинство респондентов выделили в Алтайском крае красоту природу и комфортный климат. Также для туристов важны историческое наследие и доброжелательность местных жителей.

Больше половины участников, 52 процента, предпочитают ездить в любимый регион летом, 14 процентов осенью, 10 — зимой, 4 — зимой. Еще 18 процентов сказали, что приедут в любое время года. В опросе участвовали 1039 респондентов. Примечательно, что в рейтинге не представлена Республика Алтай. Возможно его авторы посчитали Алтай одним регионом.