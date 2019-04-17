Три алтайских корреспондента стали «Заслуженными журналистами» РФ

Журналистам Алтайского края и Республики Алтай вручили престижные государственные награды. Соответствующий указ 19 сентября подписал президент России Владимир Путин.
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Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» впервые в Алтайском крае получили сотрудники краевой газеты «Алтайская правда». Это шеф-редактор Олег Купчинский и редактор отдела экономики и сельской жизни Евгений Шумилов.
Формулировка награды представлена следующим образом: «За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу». В Республике Алтай аналогичной награды удостоилась корреспондент республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» Светлана Кыдыева.
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