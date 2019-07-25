Сельский депутат с Алтая лишился полномочий из-за декларации

Новости 21.09.2019 17:40 298

Прокуратура Кош-Агачского района Республики Алтай проверила депутатов Чаган-Узунского сельского поселения на предмет борьбы с коррупцией. Они выявили, что один из депутатов не предоставил декларацию о доходах.

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Он не подал данные на себя и свою семью, скрыв доходы, расходы, имущество и долги за 2018 год. Представление таких деклараций — обязательное требование антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Прокурор внес представление в адрес совета депутатов Чаган-Узунского сельского поселения. Депутаты рассмотрели представление и вынесли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги.