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Небольшие лесные пожары фиксируют в Алтайском крае

Новости
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На утро 21 сентября в России ликвидировали 11 лесных пожаров на 15 гектарах. Один из них произошел в Алтайском крае. Площадь возгорания составила менее одного гектара, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны РФ.

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В целом бабье лето и сбор урожая в садоводствах с последующим сжиганием сухой травы осложнили работу МЧС. За сутки в крае прошло 70 пожаров. Ведомство напоминает, что в Алтайском крае с 21 по 24 сентября действует высокий класс пожароопасности. Наиболее сложная обстановка в западной части края: Алейском, Рубцовском, Волчихинском, Благовещенском и Угловском районах.

В авиалесоохране напоминают, что основную работу в тушении лесных пожаров выполняют работники лесного хозяйства. Это наземные лесопожарные службы и парашютисты-десантники авиалесоохраны, которые также принадлежат лесному хозяйству.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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