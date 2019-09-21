Место отдыха барнаульцев на Сахарова может заменить гостиница Radisson

Новости 21.09.2019 16:45 1109

Гостиничная группа Radisson заинтересовалась выходом на рынок Алтайского края. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился в Москве с директором по развитию бизнеса RadissonHotelGroup и представителями компании «ПремиумСтрой-Алтай». Бизнесмены заявили, что им интересен проект в Барнауле.

«Для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами обслуживания гостей», - отметил Виктор Томенко.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, правительство края и компания «ПремиумСтрой-Алтай» предварительно рассматривают участок в центре Барнаула на пересечении Социалистического проспекта и улицы Молодежной.

Где именно могут построить гостиницу, не уточняется. Если смотреть по часовой стрелке, то видны здание Центробанка, через дорогу гостиница «Сибирь», далее — театр Драмы. Вряд ли все это будут сносить... Остается только сквер на площади Сахарова, где есть парк, колес обозрения, сцена и место народных гуляний.

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Возможное строительство высотки на этом месте заложено и в генплан. Впервые об этом заговорили осенью 2018 года, но тогда обсуждали строительство многоэтажного жилого дома. Территория уже давно находится в частных руках, и единственное, что останавливало предпринимателей – это статус участка. Пока площадка предполагает размещение только развлекательных объектов. Но в случае принятия текущей версии нового Генплана назначение участка изменится.

Площадь Сахарова — одно из любимых мест отдыха для барнаульцев. Зимой здесь ставят новогоднюю елку и снежный городок, запускают салюты и проводят концерты на День Победы, День России и День города. Весной, летом и осенью соответственно. Таким образом, площадка задействована круглый год. Ко всему прочему это еще и тот редкий уголок в центре города, где дети могут покататься на аттракционах. Всего этого, скорее всего, через несколько лет уже не будет.

Горожане обеспокоены судьбой площади Сахарова. Дискуссия то утихает, то вновь вспыхивает после подобных новостей. Многие барнаульцы не рады точечной застройке. Какие бы архитектурные решения не предлагали проектировщики, остается факт: еще один уголок семейного отдыха у барнаульцев могут забрать.

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Кто-то скажет, что народные гуляния с успехом можно проводить рядом с реконструированным Старым базаром. Только не стоит забывать, что площадь Сахарова используют не один десяток лет, к ней привыкли, сюда удобно добираться. Большая часть горожан несколько лет назад негативно восприняли идею переноса новогодней елки на площадь Свободы, что уж говорить о полном сворачивании всех ежегодных мероприятий?

Если здесь появится высотное здание, то праздников здесь ждать не стоит. Не будет салютов, новогодних дискотек, самой высокой в Сибири ели, детей на каруселях. Под вопросом и зеленый уголок, на пересечении Молодежной и Социалистического. По мнению наблюдателей у властей есть возможность прислушаться к простым барнаульца и закрепить за площадкой статус, предполагающий ее нынешнее использование — только развлекательная зона.