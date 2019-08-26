Бийские депутаты соберутся в октябре и обсудят протест прокурора

Новости 21.09.2019 16:10 325

Через полтора месяца после последней сессии депутаты бийского городской думы (БГД), решили собраться вновь. Мероприятие запланировано на 7 октября. В сентябре они не собирались на сессию, а все вопросы решали через опросы.

На ближайшую встречу запланировали 33 вопроса — это много для последнего времени. В их числе изменения в бюджете города, правила землепользования, НДФЛ, арендная плата за участки, приватизация муниципального имущества. Часть вопросов перенесли с августовской сессии, которая внезапно прервалась уходом представителей «Единой России».

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Важным вопросом будет ответ на прост прокурора, по поводу депутатов, допустивших ошибки в декларации о доходах. Это именно этот вопрос стал камнем преткновения между единороссами и оппозицией. Прокурор настаивает на сдаче мандатов. Кстати, это вопрос — последний в списке на седьмое число. Скорее всего его рассмотрят в закрытом режиме, без прессы и общественности.

Напомним, после первого протеста прокурора депутаты решили ограничиться порицанием коллег, но не лишать из полномочий. Кроме того, депутаты от оппозиции хотели привлечь коллег за самовольный уход из зала, что сорвало заседание. Однако в повестке на 7 октября этого вопроса нет.