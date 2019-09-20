Синоптики пообещали холодную зиму в России и Сибири

Новости 21.09.2019 15:35 428

В большей части территории страны температура зимой 2019-2020 годов превысит многолетние значения. Таким прогнозом поделилась Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Прогноз рассчитан с октября по март.

Холодную осень предрекаются Северо-Западному федеральному округу. В Сибири октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года. Ноябрь для СФО будет теплее прошлого года. Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы в декабре будет на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

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В европейской части ожидают температуру, приблизительно равную показателям прошлой зимы, и обещают теплый февраль. По всей стране, в том числе в Сибири, март, по прогнозам синоптиков, будет теплее нормы.

В Москве самым холодным месяцем будет январь: среднемесячная температура составит минус 9,3 градуса. В феврале будет минус 7,7, в декабре — минус 6,1, в марте — 2,2 градуса ниже нуля. В Санкт-Петербурге в январе средняя температура составит минус 7,8 градуса, в феврале — минус 6,9, в декабре — 4,6 градуса ниже нуля.