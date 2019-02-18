Ученые создали реконструкцию внешности денисовского человека

Новости 21.09.2019 14:45 307

Генетикам удалось воссоздать внешний облик человека, останки которого нашли в Денисовой пещере Алтайского края. С помощью генетики эксперты вывели форму лица денисовца, сообщает научный журнал Current Biology.

Достоверно неизвестно как выглядели древние люди, поскольку их скелеты не сохранились. Все что удавалось найти: фаланга пальца, зубы, фрагменты челюсти. Ценные находки обнаруживали не только на Алтае, но и в Тибете. Ученые стали сравнивать несколько сотен генов представителей рода Homo: денисовцев, неандертальцев, обезьян и современных людей. Эти гены определяют форму черепа, черты лица, толщину костей и прочих отличий во внешности.

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По данным исследования, денисовцы были похожи на неандертальцев, но устройство черепа отличались. Лицо «алтайского человека» было шире, чем у других представителей рода людей, а челюсти — длиннее. По аналогии с неандертальцами, денисовцы имели широкие бедра и массивные кости челюстей и черепа.

Как и у кроманьонцев, победивших в эволюции, у них выпадали зубы к старости. Также ученые считают, что у денисовцев были типично человеческие височные кости. По их словам, часть генов вымерших денисовцев нашла отражение в виде различных мутаций. Они присутствуют у современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и некоторых народов Юго-Восточной Азии.