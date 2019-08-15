Барнаульское «Динамо» завершило выезд крупным поражением

Новости 21.09.2019 13:45 227

«Динамо» из Барнаула проиграло на выезде «Чите» со счетом 3:0. Из-за особенностей календаря в зональном соревновании, алтайским футболистам пришлось провести четыре гостевых поединка подряд. В первом тайме получилась скучная игра, в концовке отрезка читинцы забили первый гол.

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Затем наша команда пропустила голы на 56-й и 87-й минутах. В итоге за «Читу» отличились Потапов, Дьяченко и Марков. Найти счастья в атакующей игре у динамовцев так и не получилось. В следующем туре «Динамо» играет в Барнауле. В столицу Алтайского края, 2 октября, приедет лидер чемпионата — омский «Иртыш».

Эта команда уже досрочно обеспечила себе первое место создав солидный задел. «Динамо» завершит сезон 13 октября. С тем же «Иртышом», но уже в Омске. Наша команда скорее всего займет четвертое место из шести по итогам чемпионата.