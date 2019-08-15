О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Барнаульское «Динамо» завершило выезд крупным поражением

Новости
227
0

«Динамо» из Барнаула проиграло на выезде «Чите» со счетом 3:0. Из-за особенностей календаря в зональном соревновании, алтайским футболистам пришлось провести четыре гостевых поединка подряд. В первом тайме получилась скучная игра, в концовке отрезка читинцы забили первый гол.

Футбольное «Динамо» обыграло лидера при поддержке Дугина и Томенко

Футбольное «Динамо» обыграло лидера при поддержке Дугина и Томенко

Новости

До этого ФК «Чита» в чемпионате не проигрывал

976

Затем наша команда пропустила голы на 56-й и 87-й минутах. В итоге за «Читу» отличились Потапов, Дьяченко и Марков. Найти счастья в атакующей игре у динамовцев так и не получилось. В следующем туре «Динамо» играет в Барнауле. В столицу Алтайского края, 2 октября, приедет лидер чемпионата — омский «Иртыш».

Эта команда уже досрочно обеспечила себе первое место создав солидный задел. «Динамо» завершит сезон 13 октября. С тем же «Иртышом», но уже в Омске. Наша команда скорее всего займет четвертое место из шести по итогам чемпионата.

Барнаульское «Динамо» вылетело из Кубка России

Барнаульское «Динамо» вылетело из Кубка России

Новости

Хозяева победили со счетом 3:0

913

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: altaisport.ru

Комментарии (0)

1000