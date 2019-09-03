Алтайский край готовится к Всероссийской переписи населения

21.09.2019 12:48 329

В 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения. В Алтайском крае 853 регистратора крайстата актуализируют более 500 тысяч адресов и картографический материал. Работать начали с 1 сентября. С этого времени удалось добавить 2600 новых и удалить 11300 несуществующих адресов.

Руководитель Алтайкрайстата рассказала об особенностях переписи населения-2020 Новости 03.09.2019 18:45 Подготовительный этап ВПН идет полным ходом 757

В Барнауле работают 126 регистраторов. Они собирают и обновляют информацию о жилом фонде краевой столицы. Они удалили 4000 несуществующих адресов и добавили 600 новостроек, сообщают в Алтайкрайстате. По словам руководителя ведомства Ольги Ситниковой, эта позволяет обеспечить полноту учета населения.

«Проведенная регистраторами работа по актуализации списков адресов домов послужит основой для формирования организационного плана проведения переписи. Все населенные пункты разобьют на счетные и переписные участки, чтобы в октябре 2020 года переписчики опросили население, посетив все жилые помещения на своем счетном участке», - отметила она.

Узнать о работе регистраторов в Алтайкрайстате можно позвонив по номерам: (3852) 20-05-71, 20-05-56, 20-04-77.