Депутаты Госдумы и сенаторы проверили реализацию нацпроектов в Барнауле

Новости 21.09.2019 11:50 1151

В Барнауле побывала делегация депутатов Госдумы и члены Совета Федерации. Они посетили объекты, которые задействованы в реализации национальных проектов, пообщались с населением и общественностью. Заявленная цель — выявить возможные проблемные моменты и найти способы их решения, увидеть лучшие практики и тиражировать их.

Гости посмотрели реализацию семи нацпроектов: «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

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Депутат Госдумы Павел Федяев посмотрел благоустройство дворов и общественных территорий. Среди них — аллея ветеранов на улице Георгия Исакова и новая набережная. Их благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье. Городская среда».

«Мы проехали много городов, мало где есть такие красивые набережные. Это проект не одного года, власти города подошли к его реализации комплексно, использовав средства разных федеральных программ, в результате в городе проявилось потрясающее место для отдыха», - отметил Павел Федяев.

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По аллее он заметил, что объект благоустройства выбирали жители, а значит эта территория востребована.

«На этой улице также ведется благоустройство дворов, проезжая часть реконструирована в рамках проекта БКАД. В результате мы видим комплексных подход к благоустройству. Люди интересуются будут ли эти программы продолжаться? Да будут, от них есть реальная отдача, они хорошо оцениваются населением, значит они нужны, прежде всего, нашим жителям», - добавил Павел Федяев.

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин побывал на строительстве дорог на улицах Солнечная поляна и Попова, а также ремонтируемом в рамках нацпроекта проспекте Ленина. Его коллеги по нижней палате Парламента Наталья Кувшинова и Светлана Бессараб побывали в квартале 2023.По нацпроекту «Образование» здесь возводят детсад и школу.

Они обозначили проблему, когда застройщику невыгодно возводить социальные объекты в микрорайонах. Из-за этого страдают жители. Кувшинова рассказала, что планирует поднять эту тему на встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко.