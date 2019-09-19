Авария унесла жизнь младенца в Алтайском крае

Новости 21.09.2019 9:50 527

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок. Авария случилась 20 сентября в Романовском районе. Это произошло на 17-м километре дороги Романово — Гилев Лог. Автомобилем «Тойота Камри» управляла 36-летняя женщина. Она не справилась с управлением и улетела в кювет. В результате машина опрокинулась.

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Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в ДТП погиб двухмесячный ребенок. Он ехал в салоне автомобиля вместе с 20-летней матерью. Она и семилетний ребенок водителя попали в больницу с травмами. Женщина за рулем и еще один мужчина-пассажир от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства трагедии.