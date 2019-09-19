О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Авария унесла жизнь младенца в Алтайском крае

Новости
527
0

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок. Авария случилась 20 сентября в Романовском районе. Это произошло на 17-м километре дороги Романово — Гилев Лог. Автомобилем «Тойота Камри» управляла 36-летняя женщина. Она не справилась с управлением и улетела в кювет. В результате машина опрокинулась.

Что известно о ДТП с участием рейсового автобуса на алтайской трассе

Что известно о ДТП с участием рейсового автобуса на алтайской трассе

Новости

Свидетели случившегося обсуждают версии причин ДТП

680

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в ДТП погиб двухмесячный ребенок. Он ехал в салоне автомобиля вместе с 20-летней матерью. Она и семилетний ребенок водителя попали в больницу с травмами. Женщина за рулем и еще один мужчина-пассажир от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства трагедии.

Семья с двумя детьми разбилась на трассе Барнаул – Новосибирск: подробности

Семья с двумя детьми разбилась на трассе Барнаул – Новосибирск: подробности

Новости

В результате ДТП погиб двухлетний ребенок

1362

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000