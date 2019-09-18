Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Новости 20.09.2019 18:35 416

Актера Павла Устинова освободили под подписку о невыезде. Мосгорсуд удовлетворил соответствующее прошение Генпрокуратуры, передает «МК на Алтае».

В ходе заседания 20 сентября прокурор заявил, что квалификация преступления Устинова неизменна, но подсудимый более не может повлиять на следствие. Таким образом, актер может находиться на свободе до конца рассмотрения апелляций на его приговор.

Ранее в прокуратуре заявили, что ведомство «не оспаривает доказанность вины» осужденного, но считает, что приговор должен быть смягчен. Прокуратура считает, что Устинову следует назначить наказание условно.

Депутат Госдумы от Алтайского края вступился за осужденного Павла Устинова Новости 18.09.2019 13:10 Сергей Шаргунов направил письмо на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки 690

Напомним, суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 года колонии. Актера признали виновным в применении насилия к росгвардейцу во время несанкционированной акции в центре Москвы.

История с актером вызвала ажиотаж. Коллеги начали вступаться за Устинова сразу после задержания. Они уверены, что молодой человек не имеет никакого отношения к протестной акции. Сам актер говорит, что приехал на станцию для встречи с другом, чтобы обсудить подработку.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов направил на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки письмо, в котором попросил «принесения протеста на указанный приговор в отношении Павла Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности».