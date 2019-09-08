Стало известно, кто возглавил Крым на ближайшие пять лет

Новости 20.09.2019 18:05 507

Все 74 депутата крымского Госсовета единогласно переизбрали Сергея Аксенова главой республики на второй срок, передает ТАСС.

Соперниками Аксенова выступали первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов, не получившие ни одного голоса. Аксенов уже принял присягу.

Двумя днями ранее Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия, в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы.

«За пять лет наш полуостров, образно говоря, «врос» в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни», - сказал Аксенов, выступая перед депутатами Госсовета с программной речью.

На прошлых выборах главы Крыма, в 2014 году, в числе кандидатов значился депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев («Справедливая Россия»). Однако парламентарий отказался от участия, сообщив, что поддерживает кандидатуру Аксенова.