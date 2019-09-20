Последние дни бабьего лета: когда в Алтайский край придет настоящая осень?

Новости 20.09.2019 17:40 615

В Алтайский край пришла теплая погода без осадков. Как рассказали синоптики, на выходных 21−22 сентября столбик термометра поднимется до 30 градусов.

В региональном ЦГМС отметили, что 20 сентября дневная температура будет +25…+30. Причем в северо-западных районах будет не выше +20 градусов. По северо-западу края пройдут небольшие дожди с грозами. Также синоптики предупреждают об усилении ветра до 25 м/с. В Барнауле в этот день ожидается +25…+27, без осадков.

В субботу в крае до +22 градуса, небо будет чистым. В столице погода аналогичная. А вот 22 сентября в отдельных районах потеплеет до +30 градусов. Дневная температура в Барнауле до +25 градусов.

По данным ЦГМС, температура воздуха после аномальной жары начнет снижаться уже в понедельник, 23 сентября. На большей части региона пройдут небольшие дожди и грозы. В течение дня температура резко снизится до +11…+16 градусов.