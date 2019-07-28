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ФНПЦ «Алтай» помирился с бывшим арендатором

Новости
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Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» и бийской компанией ООО «Регион», требовавшей с центра 68,5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание передает, что, согласно определению суда от 20 сентября, компании договорились о выплате ФНПЦ выплатит своему бывшему арендатору – «Региону» – 7,8 млн рублей. На эту сумму им было изготовлено оборудование, оставшееся затем в распоряжении ФНПЦ.

Научно-производственный центр «Алтай», в свою очередь, вернет «Региону» изделия, которые тот начал изготавливать на площадке ФНПЦ, однако не успел завершить. В том числе, ФНПЦ «окажет содействие в соответствии с инструкцией по пропускному режиму по вывозу» фильтров, порядка 90 пресс-форм, различных узлов и деталей.

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Автор: Политсиб.ру

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