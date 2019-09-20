На Алтае убийцу троих человек освободили от уголовной ответственности

Новости 20.09.2019 16:15 891

Убийцу троих человек поместили в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает региональный следком.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года к жителям одного из сел Каменского района в гости приехал брат супруги со своим знакомым. Встречу родственники решили отметить распитием спиртного. В ходе застолья между хозяином дома и его супругой возник конфликт, после чего мужчина стал применять в отношении нее физическое насилие. За женщину решил заступиться ее брат.

Разозлившись на гостей и жену, хозяин жестоко расправился с обидчиками, избив их. От полученных травм супруга и свояк скончались на месте происшествия, другому гостю удалось покинуть дом, однако на следующий день он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия мужчине, избившему потерпевших, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. Приняв во внимание данные судебно-медицинской экспертизы, суд освободил его от уголовной ответственности и вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в специализированном медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь.

Осужденный признан виновным в убийстве двух человек, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.