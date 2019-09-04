Два жителя Алтайского края случайно съели ядовитые грибы

Новости 20.09.2019 15:48 444

В Алтайском крае зафиксировали два случая отравления грибами. Жертвами стали девушка и молодой человек. Им оказана необходимая медицинская помощь. Как пишут «Вести 22», они собирали грибы в пригороде Барнаула и после употребления их в пищу попали в больницу.

Как пояснил заведующий токсикологическим отделением барнаульской городской больницы № 11 Герман Балаганский, пострадавшие достаточно хорошо разбирались в грибах, тем не менее получили отравление средней степени тяжести.

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«Гастроэнтерит был небольшой, каких-то осложнений со стороны печени, почек или каких-то явлений интоксикационных выраженных, к счастью, не было. Сейчас и девушка, и юноша выписаны домой», - отметил врач.

По мнению Германа Балаганского, грибами отравиться несложно. Он посоветовал – не собирать незнакомые грибы.

Также главный токсиколог Барнаула обратил внимание, что лучше не собирать грибы в лесополосе, расположенной рядом с полями. Посевы часто обрабатывают от сорняков химикатами, а грибы впитывают опасные вещества, и это может привести к серьёзным отравлениям.