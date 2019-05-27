«Есть маленькая рыбка, а есть кит»: эксперты обсудили приватизацию в Барнауле

Новости 23.09.2019 7:10 905

19 сентября в Барнауле состоялся круглый стол, посвященный вопросам приватизации, в том числе, крупных промышленных предприятий Алтайского края.

В конце октября в алтайском законодательном собрании будет рассмотрен в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы. Одним из основных разделов документа станет прогнозный план приватизации. Суть этого неоднозначного экономического явления обсудили участники круглого стола, разобрав также некоторые конкретные ситуации, сложившиеся вокруг предприятий региона.

В мероприятии приняли участие депутаты АКЗС Владислав Вакаев («Справедливая Россия») и Юрий Матвейко («Единая Россия»), и.о. гендиректора компании «Модест» Дмитрий Ширнин, кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кронберг, а также бизнес-тренер Александр Беляев.

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Теория

Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил, что проблемой является чрезмерная политизированность вопроса и негативные коннотации, которыми термин «приватизация» был нагружен в 90-е годы. Его поддержал зампред комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко.

«90 годы – это был дикий процесс. Мы были еще молодыми, я только закончил институт в 1992 году, но помню, что это все было не здорово. За бесценок забирали предприятия, тут же их рушили, пилили, сдавали на металлолом. Но те времена, слава Богу, прошли, и мы теперь живем в других реалиях», – высказался депутат.

По мнению Юрия Матвейко, каждое предприятие следует изучать отдельно, анализировать экономические показатели и перспективы. И, уже исходя из результатов исследования, определять, насколько велики его шансы увеличить обороты после приватизации.

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Владислав Вакаев отметил, что, когда возникает вопрос о приватизации, возникает ряд рисков, которые нужно учитывать. Особенно депутат подчеркнул необходимость внимательного анализа социальных последствий. Однако, по существу вопроса, полностью согласился с коллегами.

«Я – представитель социал-демократической идеологии, которая говорит, что рынок – это благо. Надо быть просто непрофессионалом, чтобы не признать большую эффективность частной собственности. Частный предприниматель, хоть и в погоне за прибылью, добивается большего», – сказал Вакаев.

О социальных последствиях приватизации говорил и бизнес-тренер Александр Беляев. По его словам, избежать негативных эффектов можно, если особо уделять внимание практической стороне вопроса, в частности, целевому использованию актива новым собственником.

«Часто бывает, что земля и строения используются совсем не по назначению. Так завод превращается в торговый центр, а поле превращается в автостоянку. Потеря здесь может заключаться в том, что государство предполагает одни выгоды от приватизации, а бизнес распоряжается этим в другом направлении», – пояснил Беляев.

Беседа за круглым столом плавно перешла к обсуждению конкретных примеров из жизни Алтайского края.

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ТК «Индустриальный»

Ожидаемо был поднят вопрос приватизации ТК «Индустриальный», который ранее уже пытались продать. Он может перейти в частные руки уже через несколько месяцев. Собравшиеся обсудили перспективы и последствия изменения формы собственности тепличного комплекса.

Юрий Матвейко заявил, что все непрофильные активы, где есть собственность края, надо рассмотреть и продавать их на пике, чтобы эти предприятия работали дальше, а новые инвесторы организовывали на них более современные процессы. Анатолий Ижболдин-Кронберг поддержал мысль депутата, добавив, что есть такое понятие, как безвозвратные издержки, которые как раз и показывают цену непринятого вовремя решения.

«Когда фирма или государство не принимают вовремя какого-то решения, дальше нарастают только непосредственно убытки. Кейс «Индустриального» служит примером такого решения», – пояснил экономист.

Юрий Матвейко также напомнил, что около пяти лет назад продажа «Индустриального» уже обсуждалась. Были желающие приобрести комбинат, а выручка могла составить порядка 1 млрд рублей. На сегодняшний день покупателей нет.

«Индустриальный» – это хороший пример, как мы вовремя не продали на пике и упустили возможность, ошибочно посчитав, что он будет приносить какую-то прибыль в бюджет. Тогда было принято этакое «волевое» решение, мол, такая корова нужна самому. В конце концов, мы дожились до того, что корова молока не дает, только потребляет дотации и субсидии из краевого бюджета», – сказал депутат.

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ПК «Модест»

Молоко было упомянуто депутатом весьма кстати, поскольку в крае активно обсуждается приватизацию еще одного достаточно весомого объекта – производственной компании «Модест».

Весной вопрос уже поднимался на сессии АКЗС и практически все депутаты проголосовали против продажи актива. Но, по словам Юрия Матвейко, первая реакция народных избранников была вызвана больше эмоциями и шла от незнания реальных фактов, и выразил надежду, что на грядущем голосовании позиция депутатского корпуса будет более взвешенной. Владислав Вакаев подтвердил слова коллеги.

«Я сам изначально выступал против этого, потому что это стало неожиданностью и вопрос требовалось обсудить. Сейчас мы видим, что против объективных цифр действительно сложно что-то говорить».

Как пояснил Вакаев, те опасения, которые высказывались в ходе обсуждения приватизации «Модеста», касались социальной стороны дела – сохранения рабочих мест, заботы о продукции – детском питании. Депутат считает, что, если новый собственник даст гарантии того, что этот вид продукции будет выпускаться, то вопросы снимутся.

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Юрий Матвейко также поделился с собравшимися конкретными цифрами и расчетами. По его словам, основные фонды предприятия последний раз обновлялись в 2013 году на 20 млн рублей. Собственных средств у компании практически нет. Поскольку предприятие краевое, инвестиции привлекать очень непросто. Край больше денег не дает, фонды стареют, предприятие работает практически по максимуму. 2018 год показал, что «Модест» зарабатывает в среднем 1 млн рублей в месяц.

«Это было, когда стоимость молока была на достаточно низком уровне. В этом году молоко значительно дороже и экономические показатели по текущему году вдвое ниже, чем по предыдущему. Думаю, без укрупнения этому предприятию через год-два станет совсем тяжело, и перспективы его будут такими же, как у «Индустриального», – такое мнение выразил Юрий Матвейко.

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Интересно, что само руководство «Модеста» идею приватизации поддерживает.