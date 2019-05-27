«Есть маленькая рыбка, а есть кит»: эксперты обсудили приватизацию в Барнауле

19 сентября в Барнауле состоялся круглый стол, посвященный вопросам приватизации, в том числе, крупных промышленных предприятий Алтайского края.
В конце октября в алтайском законодательном собрании будет рассмотрен в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы. Одним из основных разделов документа станет прогнозный план приватизации. Суть этого неоднозначного экономического явления обсудили участники круглого стола, разобрав также некоторые конкретные ситуации, сложившиеся вокруг предприятий региона.
В мероприятии приняли участие депутаты АКЗС Владислав Вакаев («Справедливая Россия») и Юрий Матвейко («Единая Россия»), и.о. гендиректора компании «Модест» Дмитрий Ширнин, кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кронберг, а также бизнес-тренер Александр Беляев.
Вместо ожидаемых 62 млн рублей в бюджет поступило всего 15 млн
Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил, что проблемой является чрезмерная политизированность вопроса и негативные коннотации, которыми термин «приватизация» был нагружен в 90-е годы. Его поддержал зампред комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко.
«90 годы – это был дикий процесс. Мы были еще молодыми, я только закончил институт в 1992 году, но помню, что это все было не здорово. За бесценок забирали предприятия, тут же их рушили, пилили, сдавали на металлолом. Но те времена, слава Богу, прошли, и мы теперь живем в других реалиях», – высказался депутат.
По мнению Юрия Матвейко, каждое предприятие следует изучать отдельно, анализировать экономические показатели и перспективы. И, уже исходя из результатов исследования, определять, насколько велики его шансы увеличить обороты после приватизации.
Приватизация – не самоцель. Этот процесс, в идеале, должен усиливать конкуренцию в экономике
Владислав Вакаев отметил, что, когда возникает вопрос о приватизации, возникает ряд рисков, которые нужно учитывать. Особенно депутат подчеркнул необходимость внимательного анализа социальных последствий. Однако, по существу вопроса, полностью согласился с коллегами.
«Я – представитель социал-демократической идеологии, которая говорит, что рынок – это благо. Надо быть просто непрофессионалом, чтобы не признать большую эффективность частной собственности. Частный предприниматель, хоть и в погоне за прибылью, добивается большего», – сказал Вакаев.
О социальных последствиях приватизации говорил и бизнес-тренер Александр Беляев. По его словам, избежать негативных эффектов можно, если особо уделять внимание практической стороне вопроса, в частности, целевому использованию актива новым собственником.
«Часто бывает, что земля и строения используются совсем не по назначению. Так завод превращается в торговый центр, а поле превращается в автостоянку. Потеря здесь может заключаться в том, что государство предполагает одни выгоды от приватизации, а бизнес распоряжается этим в другом направлении», – пояснил Беляев.
Беседа за круглым столом плавно перешла к обсуждению конкретных примеров из жизни Алтайского края.
Анонсированная ранее сделка по передаче в аренду имущественного комплекса состоялась
Ожидаемо был поднят вопрос приватизации ТК «Индустриальный», который ранее уже пытались продать. Он может перейти в частные руки уже через несколько месяцев. Собравшиеся обсудили перспективы и последствия изменения формы собственности тепличного комплекса.
Юрий Матвейко заявил, что все непрофильные активы, где есть собственность края, надо рассмотреть и продавать их на пике, чтобы эти предприятия работали дальше, а новые инвесторы организовывали на них более современные процессы. Анатолий Ижболдин-Кронберг поддержал мысль депутата, добавив, что есть такое понятие, как безвозвратные издержки, которые как раз и показывают цену непринятого вовремя решения.
«Когда фирма или государство не принимают вовремя какого-то решения, дальше нарастают только непосредственно убытки. Кейс «Индустриального» служит примером такого решения», – пояснил экономист.
Юрий Матвейко также напомнил, что около пяти лет назад продажа «Индустриального» уже обсуждалась. Были желающие приобрести комбинат, а выручка могла составить порядка 1 млрд рублей. На сегодняшний день покупателей нет.
«Индустриальный» – это хороший пример, как мы вовремя не продали на пике и упустили возможность, ошибочно посчитав, что он будет приносить какую-то прибыль в бюджет. Тогда было принято этакое «волевое» решение, мол, такая корова нужна самому. В конце концов, мы дожились до того, что корова молока не дает, только потребляет дотации и субсидии из краевого бюджета», – сказал депутат.
В начале работы запланирована масштабная модернизация производства на комбинате
Молоко было упомянуто депутатом весьма кстати, поскольку в крае активно обсуждается приватизацию еще одного достаточно весомого объекта – производственной компании «Модест».
Весной вопрос уже поднимался на сессии АКЗС и практически все депутаты проголосовали против продажи актива. Но, по словам Юрия Матвейко, первая реакция народных избранников была вызвана больше эмоциями и шла от незнания реальных фактов, и выразил надежду, что на грядущем голосовании позиция депутатского корпуса будет более взвешенной. Владислав Вакаев подтвердил слова коллеги.
«Я сам изначально выступал против этого, потому что это стало неожиданностью и вопрос требовалось обсудить. Сейчас мы видим, что против объективных цифр действительно сложно что-то говорить».
Как пояснил Вакаев, те опасения, которые высказывались в ходе обсуждения приватизации «Модеста», касались социальной стороны дела – сохранения рабочих мест, заботы о продукции – детском питании. Депутат считает, что, если новый собственник даст гарантии того, что этот вид продукции будет выпускаться, то вопросы снимутся.
Предприятие может быть включено в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы
Юрий Матвейко также поделился с собравшимися конкретными цифрами и расчетами. По его словам, основные фонды предприятия последний раз обновлялись в 2013 году на 20 млн рублей. Собственных средств у компании практически нет. Поскольку предприятие краевое, инвестиции привлекать очень непросто. Край больше денег не дает, фонды стареют, предприятие работает практически по максимуму. 2018 год показал, что «Модест» зарабатывает в среднем 1 млн рублей в месяц.
«Это было, когда стоимость молока была на достаточно низком уровне. В этом году молоко значительно дороже и экономические показатели по текущему году вдвое ниже, чем по предыдущему. Думаю, без укрупнения этому предприятию через год-два станет совсем тяжело, и перспективы его будут такими же, как у «Индустриального», – такое мнение выразил Юрий Матвейко.
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Интересно, что само руководство «Модеста» идею приватизации поддерживает.
«Есть маленькая рыбка, а есть кит. Кому быстрее будет повернуться и подстроиться под какую-то динамику рынка? Государство – это кит, который очень долго реагирует на какие-либо изменения. Но на сегодняшний день конкуренция на рынке реализации продукции высока. В такой ситуации длительные задержки носят, скорее, негативный характер. Если произойдет приватизация, то новый собственник, вкладывая огромные деньги в модернизацию оборудования, помещений, явно не будет допускать того, чтобы бренд уронить по качеству. Предприятию всегда требуются инвестиции для успешного дальнейшего развития», – сообщил участникам круглого стола Дмитрий Ширнин.
Если модест уже сейчас не приносит должного дохода, думаю глупо надеяться на чудо. Нужно отдать инвесторам.
Все так бояться приватизации, что всех разом уволят и построят очередной тц - но сейчас не 90-е, люди другие цели преследуют и и государство может выбрать собственника, который даст гарантии и будет развивать производство. А если бояться и оставить как есть - модест уйдет в минуса через год-два.
Большинство сейчас и правда думают, что приватизация это плохо только по опыту 90-х. Но сейчас все иначе, есть много хороших примеров. Модест заглохнет через пару лет без финансирования, на данном этапе приватизация - это шанс.