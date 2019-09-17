Почему резко выросла преступность в Петропавловском районе Алтайского края?

Новости 27.09.2019 14:45 992

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю проверяют сообщение предпринимателя Ивана Юрьева из Солонешенского района, который пожаловался на начальника МО МВД РФ «Петропавловский» Андрея Студинского. Согласно заявлению, последние несколько лет тот якобы вымогал у него крупные суммы денег. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Не так давно ГУ МВД России по Алтайскому краю подвело итоги работы полиции за 2018 год. На большинстве территорий региона зафиксировано снижение уровня преступности, однако в некоторых районах она, наоборот, растет. Особенно отличился тот самый Петропавловский, где количество преступлений увеличилось более чем на 30%.

Кадры решают все

Есть предположение, что проблема проистекает из недостаточной обеспеченности структуры кадрами. По данным «Спарк-Интерфакс» на сентябрь 2019 года, в отделе отмечается ощутимая по сравнению с другими районами нехватка сотрудников. На момент подготовки материала имелось семь открытых вакансий. Интересно, что с февраля по июль вакантными стабильно были 7-8 мест, тогда как в июле отделу потребовалось уже 14 полицейских. Дозвониться до Петропавловского отдела, кстати, не удалось.

Кадровая проблема может быть обусловлена стилем руководства, не устраивающим сотрудников. В пользу этого предположения говорят некоторые данные, касающиеся нынешнего начальника отдела – подполковника полиции Андрея Студинского. В распоряжении «Политсибру» оказались тексты жалоб на Студинского, написанных его бывшими подчиненными. Один из них, на условиях анонимности, подтвердил факт подачи жалоб и достоверность содержащейся в них информации. Стоит отметить, что датированы они были 2013-2014 годами. Адресатами обращений были указаны руководитель главка алтайской полиции, краевой прокурор и губернатор.

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Жалобы

В обращении от имени правоохранителей указываются факты несправедливого распределения Студинским денежных премий между сотрудниками, а также упоминаются некоторые эпизоды из его биографии. Отметим, речь идет о периоде службы до перевода в МО МВД «Петропавловский». До этого Студинский был начальником отделения полиции по Чарышскому району. Еще ранее — начальник отделения полиции «Баёвский».

«В 2008 году сломал руку своей сожительнице. По данному факту было написано заявление в ОВД по Усть-Калманскому району, однако факт был укрыт. В 2010 году сломал челюсть жителю Усть-Калманки, Игорю Захарову. Усть- Калманским мировым судом было вынесено определение о прекращении данного дела, за примирением сторон», – гласит текст жалобы.

Также из документа следует, что эта жалоба – уже не первая, поскольку в ней указывается, что проверка по предыдущему обращению проводилась формально и поверхностно, причем Студинский находился в своем служебном кабинете и лично знал, кто из сотрудников какие объяснения написал.

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К сказанному выше добавляются описания фактов вмешательства Студинского в личную жизнь сотрудников.

«В августе 2013 года, когда дознаватель Плеханова находилась на больничном, начальник изъял из КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» ее медицинскую карту и изучал в своем кабинете. Когда Плеханова стала разбираться по данному факту, Студинский отказался что изучал медкарту Плехановой. Врач «Чарышской ЦРБ» Локтев подтверждает, что лично привозил медицинскую карту Плехановой в ОП по Чарышскому району и давал ее читать начальнику по его просьбе», – говорится в тексте.

Кроме того, авторы приводят эпизоды покрывания Студинским подозреваемого в порчи форменной одежды подчиненного (ругал, хватал за форму, оторвал рукав).

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Есть и еще один любопытный эпизод, касающийся стиля руководства и методов Студинского по достижению плановых показателей:

«Начальник отделения приказывает устно сотрудникам охраны общественного порядка взыскивать с граждан района административные штрафы. С этой целью сотрудники полиции вынуждены собирать деньги с граждан и вносить их на счет через почту или банк, где заполняют своей рукой квитанции и ставят подписи. Есть случаи, когда сотрудники лично платят деньги из своего кармана. Когда сумма взысканных штрафов, по мнению начальника ОП, недостаточная, то свободная смена сотрудников охраны общественного порядка продолжает заниматься взыскиваемостью штрафов в свои выходные дни».

Упоминаются случаи, когда у сотрудников тяжело заболевали дети и они просили отгулы. По словам авторов жалобы, начальника ОП это не устраивало и он говорил сотрудникам: «Сдавайте своих детей в детский дом». Также в тексте вновь звучит упрек во вмешательстве в личную жизнь сотрудников:

«В начале сентября 2013 года Студинский поехал в село Березовка Чарышского района, где проживает и работает старший участковый Степанов, без уведомления родителей забрал из МБОУ «Березовская СОШ» малолетнего сына Степанова (без педагога и родителей), опрашивал мальчика о поведении отца в быту, заставил мальчика открыть квартиру Степанова, неизвестно с какой целью».

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Помимо вышеперечисленного, отмечаются случаи нецензурной ругани в отношении подчиненных, провоцирование конфликтов между сотрудниками полиции и местным населением, выдача указаний с последующим отрицанием таковой, наблюдение в бинокль за подчиненными и гражданским населением. Также авторы жалоб отмечают, что Студинский ведет себя неадекватно, путается в датах и времени суток.

Неизвестно, действительно ли все, что приписано Студинскому в жалобах, является правдой. Не хочется верить, что в полиции могут служить подобные люди. Однако такие факты, как рост преступности в Петропавловском районе и кадровые проблемы местного отдела полиции, а также наличие жалоб от граждан и сотрудников, заставляют задумываться о причинах столь печального положения вещей. «Политсибру» подготовил соответствующие запросы для проверки указанных фактов.

Отметим, пообщаться с самим Андреем Студинским во время подготовки материала так и не удалось.