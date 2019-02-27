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Банда автоугонщиков ответит за кражи красных Mitsubishi в Барнауле

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Группировка из Новосибирска предстанет перед судом в Алтайском крае за кражи автомобилей марки на Mitsubishi Lancer на территории региона, сообщает «Интерфакс» врио начальника отдела по раскрытию краж и угонов транспортных средств управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Евгений Устинов.

По версии следствия, злоумышленники начали свою деятельность с 2017 года. Любопытно, что в большей части владельцами похищенных иномарок были девушки, а сами автомобили – краного цвета, марки Mitsubishi Lancer.

В материале дела сказано, что только одна из девяти похищенных машин была марки Toyota Corolla. Правоохранители выяснили, что во время совершения преступления произошел сбой и угонщики украли не Mitsubishi Lancer.

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Спустя год в 2018 году полицейским удалось выйти на след преступников. Ими оказались жители села Линево Новосибирской области.

«Группой из пяти человек они приехали в Барнаул, начали заниматься бизнесом в сфере обслуживания автомобилей. Видимо, у них не получилось с предпринимательской деятельностью - они приобрели специальное сканирующее устройство для отключения сигнализации и автозапуска двигателей и начали похищать автомобили», - рассказали в МВД.

Более того, на авторазборах Новосибирской области и Алтайского края преступники покупали фрагменты автомобилей, которые были тотально повреждены в результате аварии или во время возгорания, а также документы на них. Это обходилось в 30 тысяч - 50 тысяч рублей.

Группировка действовала следующим образом: фрагменты монтировались на похищенный автомобиль, который в итоге продавался за 250 тысяч - 450 тысяч рублей. Участники ОПГ пошли на сотрудничество со следствием. На данный момент раскрытое дело передано в суд.

Почему больше не угоняют ВИП-иномарки 

Число угонов в Алтайском крае снизилось в 1,5 раза. Таковы данные статистики за 8 месяцев 2019 года. Однако владельцам автомобилей не следует расслабляться, говорят полицейские.

В Алтайском крае в январе-августе нынешнего года было похищено 40 автомобилей против 60 машин за восемь месяцев прошлого года. Кстати в предыдущие годы группировки специализировались на кражах дорогих иномарок. В 2019 году ни одного подобного случая не зафиксировано.

«Это связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время большая часть автомобильных воров, работавших в нашем регионе, находится в местах лишения свободы», - отметили в ведомстве.

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Однако полицейские не исключают, что из Санкт-Петербурга или Москвы могут приехать группы автоугонщиков и совершать здесь преступления. Подобные случаи уже зафиксированы в Новосибирской области.

 «Но сейчас похищают в большей части недорогие автомобили и этим занимаются не преступные группы. К примеру, один житель региона похитил старый отечественный автомобиль у соседа и сдал его в металлолом», - заметили в ГУ МВД.

По данным полиции, раскрываемость категории угонов, совершенных группой лиц или с применением насилия, на сегодняшний день составляет 75%.

Автор: Политсиб.ру

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