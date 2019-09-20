Российские сыровары отправятся за «сырным Оскаром» при поддержке РСХБ

Новости 20.09.2019 14:45 377

Россельхозбанк поддержит участие команды из 20 российских сыроваров на международных конкурсах в октябре. Отечественный сыр смогут оценить гурманы в Италии и Франции, странах, где лучше всего в мире разбираются в этом продукте. «Сырная сборная» России сформировалась во время участия в фестивале «СВОЁ» и выступит под одноименным названием. Россияне представят самые разные виды сыра: твердый пармезан, мягкие бри и камамбер, молодые моцареллу и буррату и неповторимый адыгейский сыр. Возглавит команду Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Решение о поддержке команды было принято Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым в ходе форума организаций и предприятий потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир» в Калужской области, где РСХБ представлен в формате фестиваля фермерской продукции «СВОЁ». Участники фестиваля обратились к Россельхозбанку с просьбой о продвижении на международной арене.

«Современное российское сыроварение зародилось буквально на наших глазах, всего несколько лет назад. Отечественные сыроделы быстро переняли лучшие мировые практики и, дополнив их, создали свои уникальные, неповторимые оттенки продукта. Это было сделано, в первую очередь, руками малого бизнеса. Именно он обеспечивает растущий ассортимент и формирует собственное лицо российского сыроварения. Мы третий год проводим фестиваль «СВОЁ» и видим, что российский покупатель уже оценил достижения сыроваров по достоинству. Пора проверить свои силы на международных рынках. Убежден, что «сырная сборная» СВОЁ достойно представит достижения отрасли», – заявил Глава РСХБ Борис Листов.

Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота рассказал о том, как формировалась команда.

«Идея вместе поехать на международные конкурсы появилась здесь, на фестивале «СВОЁ». Получился отличный пример кооперации, возможность которой создал Россельхозбанк. Теперь мы вместе будем бороться за «сырный Оскар» на фестивале World Cheese Awards 2019 в итальянском городе Бергамо, а также поедем на конкурс Fromonval в городе Мамироль, Франция. Мы с гордостью везем наш сыр и надеемся, что скоро он станет таким же узнаваемым продуктом России, как черная икра. Очень многие сыровары получили признание на отечественном рынке благодаря фестивалю СВОЁ. Мы рады, что Россельхозбанк поддержал наши международные амбиции и дал еще один импульс развитию российского сыроварения», – сказал Олег Сирота.

Новая страница в истории российского сыроварения была открыта в 2014 году. Отрасль получила мощный стимул для интенсивного развития после ограничения ввоза продукции из западных стран: на рынке образовалась ниша.

Россельхозбанк провел первый фестиваль «СВОЁ» в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В 2018 году он прошел в Туле, Ижевске, Великом Новгороде и Москве. Ранее в 2019 году мероприятие с успехом состоялось в Барнауле, Туле, Ленинградской области и Великом Новгороде.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Томский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2005 года.