Сергей Меняйло указал на проблемы при подготовке к отопительному сезону на Алтае

Новости 20.09.2019 14:15 567

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло накануне в Новосибирске провел совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к предстоящему отопительному сезону. Оказалось, что проблемы в том или ином виде присутствуют почти у всех субъектов, входящих в состав округа. Не стал исключением и Алтайский край.

«Региональные органы власти несут полную ответственность за качественную и своевременную подготовку объектов энергетики к отопительному сезону. Их прямая задача – во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, правоохранительными ведомствами и энергетическими компаниями обеспечить беспроблемное вхождение региона в зиму», – цитирует Меняйло сайт полпреда.

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В настоящее время в северных районах отопительный сезон стартовал. В большинстве регионов проводится подключение к теплоснабжению социально значимых объектов.

По оценке специалистов, запасы всех видов топлива сформированы в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. Создание нормативных запасов основного или резервного топлива не завершено в 40 муниципальных образованиях округа, в их числе: 6 муниципалитетов Республики Хакасия, 2 - Алтайского края, 17 - Красноярского края и 15 - Иркутской области.

Готовность жилищного фонда в регионах округа составляет 98%. Проверка готовности продолжается в Республике Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Омской областях. Прошли проверку и признаны готовыми к работе около трети теплоисточников и инженерных сетей в округе. Отставания по плановым показателям подготовки этих объектов отмечаются в ряде населённых пунктов Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской и Кемеровской областей.

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«В двадцати муниципалитетах этих регионов теплоснабжающие организации систематически не выполняют предписания Ростехнадзора», – отметил Сергей Меняйло.

Среди муниципальных образований, находящихся на особом контроле, - город Байкальск и ряд населённых пунктов в Иркутской области, которые пострадали в результате паводка; в Кемеровской области – города Новокузнецк, Киселёвск, Юрга; в Республике Хакасия – города Черногорск, Сорск, посёлок Вершина Тёи Аскизского района, Боградский, Орджоникидзевский, Ширинский районы.

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Кроме того, для безопасного прохождения отопительного сезона необходимо обеспечить муниципалитеты округа резервными источниками бесперебойного питания. На данный момент резервными дизель-генераторами не снабжены теплоснабжающие организации в 9 муниципальных районах Алтайского края и 13 районах Иркутской области.

«На завершающем этапе подготовки регионов к зиме нужно приложить максимум усилий, чтобы устранить выявленные в ходе проверок недочёты и отставания по срокам, принять исчерпывающие меры для получения всеми муниципалитетами паспортов готовности», – подчеркнул полномочный представитель.