«Единая Россия» в Новосибирске планирует противоречивые рокировки перед выборами?

Новости 20.09.2019 13:50 289

В преддверии выборов в областной парламент в 2020 году в Новосибирской области появилась версия о замене секретаря политсовета партии «Единая Россия» Олега Подоймы на депутата Игоря Гришунина, что по мнению экспертом может негативно сказаться на рейтинге партии, так как управляемая Гришуниным компания НИИТО замешана в ряде скандалов с уголовными делами. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на статью интернет-портала "Центр деловой жизни".

Руководство ФГБУ официально сообщило, что сотрудничество с Гришуниным по вопросам развития НИИТО должно прекратиться.

«Предстоящие выборы обещают стать трудным испытанием для «единороссов». Низкий рейтинг партии, усугубленный сливом кампании по выборам мэра Новосибирска, ставит под вопрос сохранение контрольного пакета голосов в Законодательном собрании региона и Совете депутатов областной столицы», - говорится в материале номера.

В рядах областных депутатов сейчас есть обеспокоенность среди «списочников», которые опасаются возможного срыва их переизбрания. Сообщается, что депутаты с низкими шансами на выборах имеют финансовые возможности для своей агитации. Они занимаются поиском хороших территорий, полностью подконтрольных авторитетным коллегам-одномандатникам.

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Миграции по округам заметны уже сейчас, и некоторые будут способствовать перестановкам в оргструктуре ЕР.

Источники в самой партии уже заявили о решенном вопросе про смену секретаря политсовета Новосибирского района. Пока этот пост занимает Олег Подойма, гендиректор птицефабрики «Октябрьская», председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания. Его избрали в 2015 году по списку от округа №17. На следующие выборы он обдумывает другой вариант, который предусматривает другой вариант, который бы исключил целесообразность работы во главе парторганизации по Новосибирскому району.

Именно одномандатник по тому же 17 округу Гришунин сейчас кажется всем самым вероятным кандидатом на пост Подоймы. На сегодняшний день Игорь Гришунин возглавляет комитет по социальной политике, здравоохранению и охране труда. Он освободил себя от платной ставки на данном посту из-за погруженности в работу НИИТО, где на тот момент только что сменилось руководство из-за громких уголовных дел.

«Зачем назначение в районный политсовет нужно Гришунину, и зачем — партии? Пост секретаря крупной организации добавляет престижа и влияния, говорит о крепких позициях в «партии власти». Особенно если речь идет про Новосибирский район — самую привлекательную для инвестиций территорию региона за чертой Новосибирска», - рассуждают авторы портала.

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Географическая структура района вокруг областной столицы устроена так, что затрагивает территорию трех округов, а это шесть депутатских мандатов. Сейчас они все принадлежат «единороссам», которые намерены сохранить их и впредь, но ситуация может измениться не в их пользу. В любом случае согласовывать кандидатуру с оппозицией придется.

Вполне вероятно, что дальше Гришунин и не заглядывает, поскольку судьба его рискованного проекта, связанного с НИИТО, решится в ближайшие месяцы. Встает вопрос о мотивах партии в укреплении позиций Грушунина.

На одной чаше весов стоит его опыт, как депутата, проработавшего в двух созывах, а с другой репутационный риск, связанный с развитием уголовного сценария вокруг НИИТО. Эксперты уверены ,что повышение партийного статуса политика не избавит его от преследования правоохранительных органов.

Например, в мае бывший руководитель НМИЦ имени Мешалкина Александр Караськов, на прошлых выборах заксобрания занимавший первую строчку в списке кандидатов ЕР, в одночасье лишился мандата, прежде, чем на него завели уголовное дело.

Экс-директору Садовому статус члена регионального политсовета ЕР тоже ничем не помог. «Единороссам» же не привыкать к риску уголовных скандалов вокруг видных партийцев. Хотя для имиджа бренда в предвыборный год было бы лучше избегать таких информационных поводов.