Брокер, подозреваемый в серии афер на 15 млн, скрывался в Барнауле

Новости 20.09.2019 13:13 299

Уроженец Владивостока был объявлен в федеральный розыск за-за серии мошенничеств на 15 млн рублей. Правоохранители нашли его в Барнауле, передает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Выяснилось, что задержанный мужчина путем обмана похитил у жителя Владивостока денежные средства в размере 800 тысяч рублей.

«Полицейским потерпевший рассказал, что одолжил деньги знакомому брокеру, который занимался торговлей на платформе онлайн рынка и гарантировал высокую прибыль. Но через некоторое время приятель перестал выходить на связь с потерпевшим», - говорится в сообщении ведомства.

На сайте ГУ МВД отметили, что еще пять аналогичных эпизодов было совершено в дальневосточной столице. Мужчина входил в доверие и брал деньги у потерпевших, обещая высокую прибыль, а затем переставал выходить на связь, не исполнив своих обязательств. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 15 миллионов рублей.

36-летний мошенник скрывался в городе Барнауле. На данный момент его вернули на родину. В отделе полиции он дал признательные показания. Расследование продолжается.