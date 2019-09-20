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Барнаульские активисты сняли фильм об исчезающем наследии города

Новости
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Барнаульцы создали фильм о памятниках культурного наследия, которые в ближайшем будущем могут навсегда исчезнуть. Авторами стали активист организации "Гражданский патруль" Игорь Берг, общественник Сергей Ракунов и кандидат исторических наук Данил Дегтярев. В документальном очерке в деталях показаны проблемы исторических зданий города, ветшающих и утрачивающих свое былое величие.

Старинные особняки разрушаются и в ближайшем будущем горожане могут потерять их навсегда. Историческому наследию Алтайского края не помогает даже охранный статус, констатируют создатели фильма.

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"В фильме показаны самые проблемные памятники истории и культуры Барнаула. Мы постарались охватить и объекты федерального и регионального значения и памятники без статуса. Также мы говорим как о сохранении дореволюционного наследия, так и наследия советской эпохи. Картина вырисовывается безрадостная. Фильм - еще одна попытка повлиять на ситуацию, попытка сдвинуть дело в мертвой точки", - прокомментировал ситуацию Данил Дегтярев.

Памятник промышленного наследия снесли в Барнауле

Всего активисты обошли 12 зданий. Общественники отметили общее запустение. Часть зданий уже находится в той стадии разрушения, когда спасти может немедленное вмешательство, однако на сохранение старины у властей нет денег и желания.

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"В фильме были сняты такие федеральные памятники как Демидовская площадь (здания горного госпиталя и горного училища), построенные в XIX веке и создающие уникальный архитектурный ансамбль. В настоящий момент здания принадлежат Аграрному университету, у которого на содержание зданий нет денег. К федеральным памятникам относятся Дом Лесневского, частично утратившего свой первоначальный облик, а также Барнаульский сереброплавильный завод, с которого, по сути, начался весь Барнаул. Помимо них мы обследовали памятники регионального значения, советские памятники, а также здания, лишившиеся официального статуса, такие как усадьба купца Михайлова", - рассказал Игорь Берг.

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По мнению Берга, выпуск фильма поможет в очередной раз обратить внимание на  проблемы содержания памятников культурного наследия в Барнауле: "Нам бы очень не хотелось, чтобы через несколько лет единственным напоминанием о нашей памяти и истории стал этот фильм. Сейчас требуется принимать самые решительные меры".

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Автор: Политсиб.ру

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