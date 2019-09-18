Президент России наградил алтайского сенатора

Новости 20.09.2019 12:20 591

Президент России Владимир Путин представил к госнаградам двух членов Совета федерации, представляющих Сибирский федеральный округ. Один из них из Новосибирска – Владимир Лаптев. Вторую к награде представили Татьяну Гигель, которая отстаивает в Совфеде интересы Республики Алтай. Об этом пишет «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на указ президента.

Бывший депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Лаптев в Совете Федерации состоит в комитете по регламенту и организации парламентской деятельности с 2015 года. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель была награждена Орденом дружбы. С 2014 года Гигель состоит в верхней палате российского парламента, где является членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Помимо новой награды, ранее она была удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.