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Президент России наградил алтайского сенатора

Новости
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Президент России Владимир Путин представил к госнаградам двух членов Совета федерации, представляющих Сибирский федеральный округ. Один из них из Новосибирска – Владимир Лаптев. Вторую к награде представили Татьяну Гигель, которая отстаивает в Совфеде интересы Республики Алтай. Об этом пишет «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на указ президента.

Бывший депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Лаптев в Совете Федерации состоит в комитете по регламенту и организации парламентской деятельности с 2015 года. Он получил  медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель была награждена Орденом дружбы. С 2014 года Гигель состоит в верхней палате российского парламента, где является членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Помимо новой награды, ранее она была удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Парламентская газета

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