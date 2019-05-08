Сразу несколько профессиональных праздников собираются отменить в России

Новости 20.09.2019 11:50 557

Несколько профессиональных праздников может отменить российское правительство. Среди «попавших под удар» День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Пока известно, что перечни отменяемых нормативных актов будут еще дорабатываться. Полная версия проекта постановления правительства с точным перечнем отменяемых документов, принятых в бытность СССР, должны быть готовы к 15 ноября. Профильные ведомства должны будут озвучить свои предложения до 10 октября.

Само же постановление должно вступить в законную силу 1 февраля 2020 году.

Данную инициативу уже успели прокомментировать в РЖД, где пояснили, что празднование Дня железнодорожника является частью коллективного договора. В компании напомнили, что День железнодорожника старейший профессиональный праздник в России и сотрудники заинтересованы в его сохранении.

Минкомсвязь дала понять, что День радио просто находится в общих списках актов СССР и РСФСР и не рекомендован к отмене.

Сама реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности минимум один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)».