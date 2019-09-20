Экс-прокурор Алтайского края рассказал, как борется с преступностью в Новосибирске

Новости 20.09.2019 10:55 1729

Бывший прокурор Алтайского края Яков Хорошев, который в настоящее время занимает аналогичную должность в Новосибирской области, заявил что не видит принципиальных отличий между двумя регионами. По его словам, работа надзорного ведомства строится по единым принципам.

Как пишет "Континент Сибирь", Хорошев получил назначение на новую должность в феврале 2019 года. В интервью прокурор Новосибирской области рассказал о самых резонансных делах в регионе, защите прав предпринимателей и основных задачах, стоящих перед ведомством.

Парламентарии одобрили алтайского прокурора на должность в Новосибирске Новости 16.11.2018 15:58 Главный прокурор Алтайского края Яков Хорошев займёт ту же должность в Новосибирской области 741

"Различий в методах, структуре, компетенции прокуратуры Новосибирской области в сравнении с прокуратурой Алтайского края нет. Разница лишь в большей территории и численности населения, а также количестве поднадзорных органов и организаций в Новосибирской области", - подчеркнул Хорошев.

Любопытно, что в первом полугодии 2019 года в Новосибирской области зарегистрирован рост числа преступлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При снижении числа особо тяжких и тяжких преступлений произошел рост выявленных краж, фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, а также преступлений, связанных с оборотом поддельных денег и умышленным уничтожением чужого имущества.

Владимир Путин официально назначил нового прокурора Алтайского края Новости 02.04.2019 18:27 До апреля 2024 года эту должность будет занимать Александр Руднев 1509

Отдельно Яков Хорошев остановился на одной из наиболее актуальных проблем для Новосибирской области — обманутых дольщиков:

"Эта тема самая раскрученная и болезненная здесь — и для нас, и для людей, и для власти. В реестре пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан сегодня почти 1900 человек. Но мы прекрасно понимаем, что реально их гораздо больше. Сегодня в регионе создается фонд для восстановления за счет бюджета прав дольщиков. В разработанную Минстроем области "дорожную карту" вошли 58 проблемных объектов. Дополнительно прокуратура решает вопрос о завершении строительства 17 домов, по тем или иным причинам не вошедших в "дорожную карту".

Кроме того, Хорошев рассказал, что по его распоряжению создан штаб оперативного взаимодействия по выявлению и пресечению незаконных действий застройщиков. Всего в 2019 году возбуждено 10 уголовных дел. В суд направлено три уголовных дела по обвинению руководителей строительных организаций в хищении у 306 граждан 571 млн рублей.

"Полагаю, что новый финансовый инструмент — введение эскроу-счетов — позволит обезопасить граждан от невозврата вложенных в строительство денег в случае банкротства застройщика. Однако это может породить очередной виток роста цен на жилье в Новосибирске", - сделал прогноз прокурор области.

Виктор Томенко попросил прокуратуру помочь с ускорением алтайской экономики Новости 04.02.2019 17:07 Он выслушал отчеты и призвал прокуроров присоединиться к краевой власти и совместными усилиями решать задачи по развитию экономики 1815

Помимо прочего, Яков Хорошев рассказал о приоритетах в работе на посту прокурора Новосибирской области.

"Сегодня в числе главных тем — «мусорная» реформа. Становление новых структур в работе с мусором, переработкой ТКО, тарифообразованием у нас вызывает много вопросов, в т. ч. к региональному оператору «Экология-Новосибирск». Уже не секрет, что задолженность по оплате за вывоз мусора исчисляется миллионами.

Другая приоритетная тема — сопровождение национальных проектов. Эта включает оценку использования средств бюджета, контроль закупок, изучение местных правовых актов на их законность и т. д.", - сообщил собеседник издания.