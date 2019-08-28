УФАС: аудиорекламу о недвижимости незаконно транслировали в Барнауле

Новости 20.09.2019 10:25 380

Комиссия УФАС по Алтайскому краю признала ненадлежащей аудиорекламу с использованием автомобиля на улицах города Барнаула. У антимонопольщиков возникли претензии к звуковой рекламе агентства недвижимости «Ваш этаж». Такой авто накануне был замечен у ТЦ «Огни».

Установлено, что автомобиль ГАЗ с аудиорекламой «…Дежурный по новостройкам! Помощь в покупке новой квартиры прямо перед вами!...<…> Заходи в мобильный офис компании «Ваш этаж» прямо сейчас! И узнайте все доступные ипотеки на новостройки города просто позвоните…» передвигался в транспортном потоке на улицах краевой столицы.

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Более того, на кузов автомобиля нанесены изображения зданий, текстовая информация «Узнай всё о новостройках, а также экран.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, нарушены требования ФЗ «О рекламе». В частности, распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств не допускается.

Факт распространения звуковой рекламы, подтвержденный фото и видеосъёмкой, зафиксирован сотрудниками службы по проспекту Ленина. По рекламному законодательству, такой вид звукового продвижения рекламы запрещен, как мешающий участникам дорожного движения.

Предпринимателю выдано предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Также в управлении будет рассмотрен вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности.