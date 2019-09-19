Стоимость проезда в плацкартных вагонах вырастет на 3,5%

Новости 20.09.2019 9:50 385

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила рост тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 3,5% в 2020 году, рассказал ТАСС представитель службы.

В ФАС также подчеркнули, что решения по дерегулированию перевозок в указанных сегментах пока отложены.

«Правлением ФАС утверждена индексация тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования РЖД, ФПК, пассажирской компании «Сахалин» и «Гранд Экспресса» на 2020 год в размере 3,5%. Решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года», - проинформировали в пресс-службе.

Накануне ФАС предложила отменить субсидирование перевозок в плацкартных вагонах, а взамен выделить несколько «социально значимых» направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год. В РЖД эту инициативу поддержали.