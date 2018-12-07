Заведующая детсадом в Барнауле осуждена условно за мошенничество

Новости 20.09.2019 9:20 322

В Алтайском крае суд установил факт служебного подлога заведующей детским садом, приговор вступил в законную силу.

Как сообщает краевая прокуратура, женщина незаконно трудоустроила на должности дворника и сантехника работников, которые свои обязанности не выполняли, а начисленные указанным лицам в качестве заработной платы денежные средства в период с ноября 2015 по август 2018 года похитила.

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На сайте ведомства говорится, что общий материальный ущерб составил 170 тысяч рублей.

Установлено, что мошенница с целью создания необходимых условий для совершения вышеуказанного хищения, из корыстной заинтересованности изготовила ряд подложных официальных документов, чем совершила служебный подлог.

В ходе следствия подозреваемая вину признала полностью. В содеянном раскаялась, возместила ущерб. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком на 3 года.