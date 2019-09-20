В Барнауле стартовал новый виток борьбы за автобусные маршруты №18 и №58

Новости 20.09.2019 7:10 2662

Вторник 17 сентября оказался весьма богатым на события, произошедшие в сфере автобусных перевозок. Речь идет о многострадальных маршрутах №№ 18 и 58.

«Политсибру» следит за развитием ситуации уже давно. Суть дела в том, что с прошлого года между мэрией и двумя автобусными перевозчиками длится конфликт касающийся пяти маршрутов, на которых перевозчики работали много лет. Речь идет об ООО «АГАС-Транс» (маршруты №№ 33, 77, 121) и предпринимателе Антоне Еньшине (маршруты №№ 18 и 58).

Краткая история конфликта

В какой-то момент на эти маршруты появились новые претенденты, в то время как у старых начали неожиданно обнаруживаться разного рода нарушения, не позволявшие им продолжать деятельность. В дело вмешивалось УФАС, встававшее на сторону перевозчиков, однако мэрия оспаривала предписания службы в суде и меняла правила передачи маршрутов.

В частности, было выпущено постановление, разрешающее передавать маршруты без проведения конкурса, путем простой подачи заявок от перевозчиков. Новая схема реализовывалась так: на сайте мэрии появлялось объявление о приеме заявок, который начинался буквально спустя пару часов. Старые перевозчики попросту не успевали увидеть этих объявлений. Однако юридически администрация никаких законов тем самым не нарушала.

24 июня арбитражный суд постановил признать правомерным предписание УФАС об аннулировании результатов проведенного с нарушениями конкурса. Комитет по дорожному хозяйству подал апелляцию.

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17 сентября

События вторника развернулись вокруг маршрутов №№ 18 и 58, на которых ранее работал ИП Антон Еньшин, а ныне – ООО «Командирское».

В 12:45 завершилось заседание апелляционного суда, отклонившего жалобу барнаульского комитета по дорожному хозяйству.

В 14:11 , то есть, через полтора часа, опубликовано объявление о приеме уведомлений от перевозчиков о согласии получить без проведения открытого конкурса свидетельстваоб осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула №18, 58 по нерегулируемым тарифам и карты соответствующих маршрутов.

Интересно, что ранее подобная информация публиковалась в разделе «Объявления». Теперь же она обнаружилась в разделе «Новости» на официальном сайте мэрии.

В 14:30 , то есть, спустя менее 20 минут, начался прием уведомлений от перевозчиков, продолжавшийся в течение трех часов.

В 16:11 опубликован приказ № 68 председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева об аннулировании результатов последнего конкурса на основании утреннего решения суда.

Следующим приказом (№ 69, от 17 сентября, время неизвестно) стало исключение из текста предыдущего приказа маршрутов №№ 18 и 58. В качестве основания приводится то же самое решение суда, что и в предыдущем приказе (№ 68). Как это возможно? На данный вопрос у «Политсибру» ответа нет. Добавим, что опубликован данный документ почему-то лишь 19 сентября – спустя два дня после его принятия.

В 17:30 началось рассмотрение уведомлений, длившееся полчаса. По данным источника «Политсибру», маршруты вновь достались «новому» перевозчику – ООО «Командирское». Предполагаем, что общество стало единственным перевозчиком, подавшим уведомление.

«В мэрии никакой реакции. Кадровых перестановок, насколько мне известно, не было – работают дальше, как ни в чем не бывало. Хотя в деле имели место вопиющие факты – реестр перевозчиков странным образом менялся, исчезали записи, отдельные документы не предоставлялись. Шеломенцев в суде вел себя так, что был оштрафован за неуважение к суду», – рассказал «Политсибру» Антон Еньшин.

18 сентября выпущено постановление мэрии о внесении изменений в прошлогодний документ, отменивший конкурсы на маршруты. Поправки касаются, в частности, предоставления перевозчиком сведений о наличии в автобусах транспортных терминалов и максимальном сроке эксплуатации машин. Также внесены некоторые мелкие уточнения.

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ООО «Командирское»

«Политсибру» решил поискать информацию о перевозчике, которому так удивительно везет с барнаульскими маршрутами, и обнаружил несколько любопытных фактов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», одним из учредителей ООО «Командирское» является экс-глава Калманского района Александр Пернай, фигурировавший в двух уголовных делах. 3 года условно он получил за незаконную продажу калманского автовокзала компании… ООО «Командирское» за 430 тысяч рублей (рыночную стоимость судебная экспертиза оценила в 880 тысяч). Сделка состоялась в 2005 году.

В 2006-м Пернай был оштрафован за то, что во время ежемесячного совещания руководителей органов государственной и муниципальной власти публично оскорбил замглавы Калманского сельсовета Владимира Никифорова, назвав его, как сказано в приговоре, «одним из сельскохозяйственных животных, имя которого носит явно оскорбительный оттенок».

Еще одним из учредителем значится Андрей Носачев – врио главы администрации Новоромановского сельсовета (Калманский район). Был одним из учредителей переработчика сои «Бинака». Фирма пользовалась поддержкой краевых властей, в частности, получала субсидии на часть процентной ставки по банковским кредитам. Несмотря на это, обанкротилась.

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С 2017 года владельцем ООО «Командирское» значится Иван Соколов, к которому компания перешла от Натальи Пернай.