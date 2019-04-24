Единственный сирота из Барнаула получил квартиру по госпрограмме с начала года

Новости 20.09.2019 8:15 777

С начала года только один житель Барнаула, являющийся сиротой, получил обещанную квартиру. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. На обеспечение жильем детей-сирот в этом году из федерального и краевого бюджетов выделили 498 млн рублей. С начала года в свое жилье переехал 101 человек - из них 36 в Новоалтайске, 64 в Бийске и один в Барнауле.

Всего в Алтайском крае в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа - более 7000 человек. Из них 5000 человек - совершеннолетние, то есть имеют право на получение жилья. В 2018 году жилье получил 421 человек, что превышает показатели прошлых лет в два раза.

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По словам начальника отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксаны Вишневой, до конца года в Новоалтайске для детей-сирот приобретут еще 29 квартир. Специалисты ведомства поясняют, что программа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам действует в регионе с 2013 года, за это время квартирами обеспечили почти 1500 человек.

Напомним, на первые пять лет жилье сиротам предоставляют по договору найма специализированного жилого помещения. После этого при положительном заключении органов опеки и попечительства с ними заключают договор социального найма на жилье, позволяющий затем приватизировать квартиру.

С 2016 года квартиры приобретают только в новых домах. Перед оформлением их осматривает специальная комиссия, в которую входят представители краевого Минстроя, Регионального жилищного управления, Государственной инспекции Алтайского края, местных администраций, органов опеки и попечительства, а также Общероссийского народного фронта. Специалисты оценивают соблюдение требований противопожарной безопасности, проверяют качество установленной сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.