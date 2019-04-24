Единственный сирота из Барнаула получил квартиру по госпрограмме с начала года

С начала года только один житель Барнаула, являющийся сиротой, получил обещанную квартиру. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. На обеспечение жильем детей-сирот в этом году из федерального и краевого бюджетов выделили 498 млн рублей. С начала года в свое жилье переехал 101 человек - из них 36 в Новоалтайске, 64 в Бийске и один в Барнауле.
Всего в Алтайском крае в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа - более 7000 человек. Из них 5000 человек - совершеннолетние, то есть имеют право на получение жилья. В 2018 году жилье получил 421 человек, что превышает показатели прошлых лет в два раза.
Фигурантами дела также стали два барнаульских риэлтора
По словам начальника отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксаны Вишневой, до конца года в Новоалтайске для детей-сирот приобретут еще 29 квартир. Специалисты ведомства поясняют, что программа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам действует в регионе с 2013 года, за это время квартирами обеспечили почти 1500 человек.
С 2016 года квартиры приобретают только в новых домах. Перед оформлением их осматривает специальная комиссия, в которую входят представители краевого Минстроя, Регионального жилищного управления, Государственной инспекции Алтайского края, местных администраций, органов опеки и попечительства, а также Общероссийского народного фронта. Специалисты оценивают соблюдение требований противопожарной безопасности, проверяют качество установленной сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.
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