Алтайская таможня заметила резкое снижение экспорта леса

Новости 20.09.2019 7:40 575

По итогам за восемь месяцев 2019 года оказалось, что объем экспортируемых лесоматериалов из Алтайского края и Республики Алтай составил 311,6 тысяч куб. м, что на 25,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В количественном значении вывоз сократился на 108,4 тысячи куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Алтайской таможни.

В отчетный период 2019 года было экспортировано обработанных и необработанных лесоматериалов общим весом 186,1 тысяч тонн на сумму $42,5 млн или 2,7 млрд рублей.

В регионе деятельности Алтайской таможни лесоматериалы вывозили 58 участников внешнеэкономической деятельности. Среди стран, куда вывозился лес, уверенное первое место занимает Китай (52,98%). Далее идут Узбекистан (34,1%) и Афганистан (10,2%). На долю этих трех стран пришлось 97,3% стоимостного объема экспорта лесоматериалов.

В СПЧ рассказали, как можно спасти алтайский лес Новости 17.09.2019 10:10 Рекомендации одобрили путем заочного голосования 701

При этом доля обработанных лесоматериалов (98,96%) выше, чем необработанных (1,04%).

Экспорт обработанной древесины в физическом значении составил 308,1 тысяч куб. м (в аналогичном периоде прошлого года – 410,5 тысяч куб. м) стоимостью $42 млн.

Что касается поставки на экспорт необработанных лесоматериалов (лес круглый), то их число составило 3,4 тысячи куб. м. Стоимость - $441,6 тысяч или 28,7 млн рублей.