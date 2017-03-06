Суд отменил предписание, вынесенное майминским молочникам Россельхознадзором

Новости 19.09.2019 18:50 602

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, признавшей по иску ООО «Майма-Молоко» незаконным предписание управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай. Соответствующее решение опубликовано в судебной картотеке.

Напомним, в конце прошлого года Россельхознадзор выдал молокозаводу предписание о приостановке действия декларации о соответствии выпускаемого молока требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ведомство аргументировало это тем, что в продукции были обнаружены антигены сухого молока.

В начале текущего года «Майма-Молоко» обратилось в суд с требованием признать предписание неправомерным. Компания указала, что предписание выдано без проведения проверки, по результатам проведения мониторинга третьего лица. Сами проверяющие не идентифицировали продукцию, ограничились формальным определением по внешнему виду упаковки.

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«Майма-Молоко» утверждает, что вышеуказанную продукцию не производило, а представленная копия декларации была выдана на иную партию товара. Доказательств, свидетельствующих о том, что «Майма-Молоко» являлось поставщиком отобранной для исследования продукции Россельхознадзором не представлено.

Суд первой инстанции вынес решение об отмене предписания Россельхознадзора. Последний подал апелляцию, однако в середине сентября она была отклонена.

В настоящий момент ООО «Майма-Молоко» находится в конкурсном производстве.