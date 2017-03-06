Суд отменил предписание, вынесенное майминским молочникам Россельхознадзором

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, признавшей по иску ООО «Майма-Молоко» незаконным предписание управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай. Соответствующее решение опубликовано в судебной картотеке.
Напомним, в конце прошлого года Россельхознадзор выдал молокозаводу предписание о приостановке действия декларации о соответствии выпускаемого молока требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ведомство аргументировало это тем, что в продукции были обнаружены антигены сухого молока.
В начале текущего года «Майма-Молоко» обратилось в суд с требованием признать предписание неправомерным. Компания указала, что предписание выдано без проведения проверки, по результатам проведения мониторинга третьего лица. Сами проверяющие не идентифицировали продукцию, ограничились формальным определением по внешнему виду упаковки.
«Майма-Молоко» утверждает, что вышеуказанную продукцию не производило, а представленная копия декларации была выдана на иную партию товара. Доказательств, свидетельствующих о том, что «Майма-Молоко» являлось поставщиком отобранной для исследования продукции Россельхознадзором не представлено.
Суд первой инстанции вынес решение об отмене предписания Россельхознадзора. Последний подал апелляцию, однако в середине сентября она была отклонена.
В настоящий момент ООО «Майма-Молоко» находится в конкурсном производстве.