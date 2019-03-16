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Денежный приз дадут за лучшее имя для талисмана Кубка мира-2021 по гребле

Новости
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Конкурс с крупным денежным призом объявляет федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края. Участвовать могут все желающие. Об этом сообщает портал «Алтайский спорт».

В Барнауле в 2021 состоится этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Талисманом события станет маскот-бобер, которому нужно придумать имя. В этом и заключается конкурс, победитель которого получит приз в размере 10 тысяч рублей.

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Предложение принимаются до 14 октября включительно на почту canoe22@mail.ru.

С 15 по 19 октября федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края из всех предложенных вариантов выбирает короткий список из 10−15 имен. Затем, с 20 октября по 5 ноября проводится голосование "ВКонтакте".

Победителю конкурса будет вручен денежный приз 10 ноября на Барнаульском гребном канале.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altaisport.ru

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