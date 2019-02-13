Названа дата открытия барнаульского дворца спорта «Титов Арена»

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проведет свою первую домашнюю встречу нового сезона в обновленном Дворце зрелищ и спорта, который получил новое имя «Титов-Арена», пишет «АиФ-Алтай».
Открытие состоится через неделю, 26 сентября. ХК «Динамо-Алтай» обещает гостям мероприятия развлекательную программу, включая световое шоу, танцы и выступления известных исполнителей. Команда сразится с курганским «Юниором».
Им стал бизнесмен Михаил Дроздов
Ранее сообщалось, что в процессе глобальной реконструкции здание обновилось до неузнаваемости. На данный момент верхняя часть здания упрятана под синими сэндвич-панелями. Заместитель управляющего директора Евгений Мурашкин отметил, что такое решение было принято, чтобы сохранить тепло. Более того, бело-синий – это цвета команды «Динамо-Алтай». По его словам, особенностью ледовой арены станет большой мультимедийный экран на входе в здание.
Ранее сообщалось, что Дворец зрелищ и спорта прекратил свою работу летом 2018 года из-за множественных нарушений пожарной безопасности, объект перешел во владение бизнесмену Михаилу Дроздову. По некоторым данным, он заплатил за здание около 30 млн рублей.
Закрытый в сентябре 2018 года Дворец спорта обещают открыть уже через месяц
Для справки, главный спортивный объект краевой столицы был построен в 1966 году. В ледовом дворце всегда проводили праздники для школьников, краевые елки и крупные соревнования.