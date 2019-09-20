ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК

Новости 19.09.2019 17:35 335

ВТБ обновил линейку продуктов «Урожайный бизнес» для сельскохозяйственных предприятий среднего и малого бизнеса. Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный - 150 млн рублей.

В зависимости от целей финансирование может быть предоставлено на срок до 7 лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию.

Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности, стала возможной реализация сделок, где единственным залогом выступает основной актив АПК - земли сельскохозяйственного назначения.

Финансирование в рамках линейки «Урожайный бизнес» может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.