Ни один из вузов Алтайского края не вошел в рейтинг лучших по трудоустройству

Новости 19.09.2019 16:10 680

Мировой список из 500 лучших вузов по трудоустройству выпускников представила британская компания Quacquarelli Symonds (QS). В него вошли всего три сибирских университета.

В числе отличившихся по перспективам трудоустройства по окончанию учебы стали Новосибирский госуниверситет (НГУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Томский политехнический университет (ТПУ). Они расположились на 301-500 местах.

В сравнении в предыдущим годом НГУ и НГТУ сохранили свои позиции. Что касается ТПУ, то в 2018 году он и вовсе не попал в топ-500.

Вузов Алтайского края в рейтинге не оказалось. Всего же в списке оказалось 13 российских высших учебных заведений. Самое высокое положение в рейтинге занял Московский государственный университет (МГУ, 101-110 места). Следом идут Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ, 181-190) и Московский госинститут международных отношений (МГИМО, 191-200).

Эксперты компании QS для ранжирования применили несколько объективных критериев, к которым относятся научная репутация университета, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение количества преподавателей к учащимся и долю иностранных сотрудников и студентов.