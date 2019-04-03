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Что известно о ДТП с участием рейсового автобуса на алтайской трассе

Новости
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Сегодня, 19 сентября, около 4:00 утра на трассе «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» Шипуновского района произошла авария.

Лоб в лоб столкнулись иномарка и пассажирский автобус, который направлялся из Новосибирск в Усть-Каменогорск. Свидетели случившегося обсуждают  версии причин ДТП – водитель не справился с управлением, либо уснул.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, 33-летний водитель «Субару Легаси Б 4», следуя со стороны  Рубцовска в сторону Барнаула, выехал на «встречку» и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1973 года рождения.

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В итоге двое мужчин скончались на месте ДТП ( два пассажира-мужчины иномарки), водитель «Субару» и еще одна пассажирка легковушки были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Как удалось выяснить "Политсибру", в автобусе находилось шесть пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

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