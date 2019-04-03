Что известно о ДТП с участием рейсового автобуса на алтайской трассе

Сегодня, 19 сентября, около 4:00 утра на трассе «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» Шипуновского района произошла авария.
Лоб в лоб столкнулись иномарка и пассажирский автобус, который направлялся из Новосибирск в Усть-Каменогорск. Свидетели случившегося обсуждают версии причин ДТП – водитель не справился с управлением, либо уснул.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, 33-летний водитель «Субару Легаси Б 4», следуя со стороны Рубцовска в сторону Барнаула, выехал на «встречку» и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1973 года рождения.
Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу
В итоге двое мужчин скончались на месте ДТП ( два пассажира-мужчины иномарки), водитель «Субару» и еще одна пассажирка легковушки были доставлены в больницу с телесными повреждениями.
Как удалось выяснить "Политсибру", в автобусе находилось шесть пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.