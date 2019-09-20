Алтайские специалисты ответили, чем опасно загрязнение почвы кадмием

Новости 19.09.2019 19:55 473

В почву кадмий поступает в составе отходов, образующихся при добыче и переработке цинковых, свинцово-цинковых, медно-цинковых руд; в виде примесей оксидов, сульфидов и иных галогенидов, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, попадает с суперфосфатом и входит в состав фунгицидов.

Основной источник загрязнения почвы кадием - добыча и металлургия цинка, а также производство красок и электротехнической продукции.

Определить содержание Cd в почвах помогает химический состав материнских пород, а его подвижность в почве - уровень реакции среды в почве и окислительно- восстановительный потенциал. Адсорбция кадмия глинами имеет существенное значение в кислом диапазоне. При кислотности (pH) выше 7,5 сорбированный почвой Cd перестает быть легко подвижным.

Загрязнение почвы кадмием - одно из наиболее опасных экологических явлений. Для снижения подвижности Cd используют повышение pH почвы путем известкования, не для всех почв и растений пригоден данный способ.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится определение валовых и подвижных форм кадмия в почве на атомно-эмиссионном спектрометре Optima 7300 DV.