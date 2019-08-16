Участок Чуйского тракта под Барнаулом расширят до четырех полос

Новости 19.09.2019 15:50 677

Десятикилометровый участок Чуйского тракта в Алтайском крае расширят до четырех полос. Речь идет об участке с 173 по 183 км, который проходит по территории Первомайского и Тальменского районов.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления федеральных автомобильных дорог «Алтай», объект станет продолжением участка от Барнаула в сторону Новосибирской области.

«Это будет четырехполосная дорога I категории с разделительным барьерным ограждением. Возле станции Озерки построят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит жителям ближайших населенных пунктов безопасный и комфортный выезд на федеральную трассу», - говорится в сообщении управления.

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Отмечается, что данный проект включает подземный пешеходный переход возле села Озерки, строительство новых автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, установку шумозащитных экранов, освещения. Дорожники сейчас проводят подготовительные работы.

Также в этом году идет расширение проезжей части еще на одном участке Чуйского тракта – в Тальменском районе, с 150 по 158 км. Здесь открыли движение по новому мосту через Чумыш, пока по временной схеме – по двум полосам из четырех. Идет демонтаж старого сооружения, дорожники завершают строительство подходов к мосту. Объект введут в эксплуатацию в ноябре 2019 года.