Внимание, розыск: жительница Славгорода увезла двоих детей в неизвестном направлении

Новости 19.09.2019 15:20 391

Алтайский следком разыскивает пропавшую без вести 27-летнюю жительницу Славгорода и двух ее детей возрастом девяти и четырех лет. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, в конце августа 2019 года женщина, собрав личные вещи и документы, забрала двоих детей и покинула место проживания в городе Славгороде. Ранее она высказывала намерение уехать в Иркутскую область. До сих пор местонахождение разыскиваемых не установлено.

Проведен осмотр домовладения, где ранее проживала разыскиваемая с семьей, направлены поручения о проведении следственных мероприятий в иные региональные следственные управления СК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых.

Вместе с тем, следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращаются к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении молодой женщины и ее детей, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-94, 29-80-39 или 02, 128.