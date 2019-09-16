Переулок с самостроями на улице Гилева обнаружили в Бийске

Новости 19.09.2019 14:50 446

На переулке, где раньше находились частные дома, соседствовавшие с рынком, сейчас находятся магазины и строятся здания под видом частных домов. Об этом пишет «Бийский рабочий».

По маршруту переулка в сторону улицы Сенной стоят несколько недостроев. Стройка на них периодически возобновляется. Многие объекты уже завершены. Однако, несмотря на обилие новых построек, законное разрешение имеет только «Милена», которая получила разрешение для объектов общественно-делового значения - эксплуатации магазина непродовольственных товаров.

Все остальные постройки числятся как частные дома, о чем свидетельствуют данные кадастровой карты. По открытым данным можно понять, что данные недострои предназначены имеют разрешение только «для индивидуальной жилой застройки». Следует заметить, что каждое здание имеет по три-четыре этажа. На многих из них есть различные объявления о продаже материалов для строительства.

Обратил внимание на недостроенные здания депутат Бийской городской Думы Руслан Курасов. В БГД он возглавляет комитет по земельным отношениям и строительству. Соответствующий запрос он отправил в городскую администрацию.

«На протяжении многих лет градостроительный контроль в Бийске отсутствует. В центре города на земельных участках с адресами пер. Гилева, 54, пер. Гилева, 49, ведется строительство объектов капитального строительства с нарушением правил землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, утвержденных решением Думы города от 17.02.2012 № 803. Также земельные участки с адресами ул. Сенная, 117, и ул. Мухачева, 170, используются не в соответствии с видом разрешенного использования. Орган местного самоуправления ненадлежаще выявляет факты размещения объектов капитального строительства на земельных участках, на которых не допускается размещение таких объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка или установленными ограничениями использования земельных участков».

Также, в прокуратуру Бийска направлена информация о самовольном строительстве объектов по указанным адресам. Сам же вопрос о сохранении или демонтаже самовольных строений решается в судебном порядке.

Для жителей переулка Гилева новость о судебных разбирательствах оказалась сюрпризом. Не исключено, что они осведомлены, но не хотят комментировать сложившуюся ситуацию.

Собственник одного из строений заявил, что строение не является жилым домом и сославшись на имеющиеся у него документы, сказал, что в них участок с домом прописаны как незавершенное строительство. Когда депутат объяснил ему, что по всем базам строение числится как индивидуальное жилье, собственник объявил, что возможно будет жить в этом четырехэтажном доме сам.

На обращение депутата в администрации пояснили, что строительство на обозначенных участках действительно ведется не по закону. Депутат обращает внимание, что расположены «проблемные» дома в нескольких минутах ходьбы от отдела архитектуры, который и подготовил сообщение на депутатский запрос. Кроме того, по информации управления муниципальным имуществом администрации города Бийска данные земельные участки включены в график проверок в рамках муниципального земельного контроля на сентябрь-ноябрь текущего года.