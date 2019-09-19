Довоенную поликлинику в Барнауле продают за 1 рубль

Новости 19.09.2019 12:35 8492

Накануне барнаульской мэрией принято постановление о приватизации объекта культурного наследия – заброшенной поликлиники на проспекте Калинина, 24. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Поликлиника Барнаульского меланжевого комбината (БМК) построена в 1936 году, она входила в состав амбулатории работников «Текстильстроя», которая в 1993 году стала городской больницей №2. В 1952 году амбулатория «Текстильстроя» была переименована в Октябрьскую больницу с главным корпусом на проспекте Калинина, 16. Недавно было принято решение о ее реставрации, об этом ранее писал «Политсибру».

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Предыстория

Изначально в поликлинике на проспекте Калинина, 24 работали 9 врачей, прием проводился по пяти специальностям. При поликлинике действовала детская консультация, аптека, городская скорая помощь, зубопротезная мастерская, родильный дом. Имелся рентгенкабинет, а также кабинеты кабинеты свето- и водолечения. В 1952 году при ней организован стационар на 50 коек. В 1957-1974 годах в больнице располагалась клиническая база АГМИ.

Интересный факт: первый директор поликлиники (А.А. Жалов) не имел медицинского образования.

Именно здесь зародилась гематологическая служба края, начала работать первая лаборатория гемостаза. В 1956 году записана первая в городе электрокардиограмма, а с 1986 года введена дистанционная запись ЭКГ по телефону из здравпунктов. В 1987 открыт дневной стационар на 15 коек, в 1995 году - единственное в городе отделение сестринского ухода и социальной помощи на 60 коек.

Кроме традиционных форм лечения в поликлинике имелись кабинеты мануальной и иглорефлексотерапии. плазмофереза, галотерапии, герудотерапии, апитерапии.

Архитектура

История постройки на Калинина, 24 такова: сперва появились два здания, между которыми через несколько лет было построено третье, соединившее их между собой. В подвале этого нового фрагмента располагалось небольшое бомбоубежище, которое использовалось в качестве склада. После консервации здания защитные железные двери, как и прочее легкодоступное железо, исчезли. Впоследствии к торцам поликлиники были пристроены портики на кирпичных колоннах, а по центру фасада, со стороны проспекта Калинина, был организован основной вход. Здание числится заброшенным с 2010 года, в 2017 году разработан проект его реставрации.

Условия приватизации

Здание внесено в прогнозный план приватизации в конце октября прошлого года решением Барнаульской городской Думы. Состояние, согласно акту обследования, неудовлетворительное, частично аварийное.

Продаются:

Земельный участок, площадью более 4 тысяч кв. м – 10,4 млн рублей (кадастровая стоимость составляет 20 млн);

Металлический забор, протяженностью почти 100 м – 117,5 тысяч рублей;

Здание больницы с подвалом, общей площадью почти 1000 кв. м – 1 рубль.

Условием приобретения недвижимости выступает реставрация здания по утвержденному проекту. Новому собственнику в течение пяти лет придется обследовать фундаменты в шурфах, переложить разрушенные участки кирпичной кладки наружных стен здания, осушить кирпичную кладки стен подвала, отремонтировать кирпичную кладку стен 1 этажа, заменить поврежденные участки шлакоблочной кладки.

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Также, придется заменить монолитную железобетонную плиту, балки перекрытия подвала, полы на 1 этаже, конструкции чердачного перекрытия и крыши (с устройством огнебиозащиты деревянных конструкций). А еще - заменить кровельное покрытие на фальцевое и восстановить целостность кирпичной кладки столбов и металлической секции заполнения ограды.

Проект реставрации разработан тем самым ООО «Наследие», которому в конце августа не позволили сделать аналогичный проект для больницы на Калинина 16.

Кроме того, на собственника будут возложены охранные обязательства в отношении объекта культурного наследия.

Перспективы

Согласно кадастровой карте, земельный участок, на котором расположена поликлиника, предназначен для «иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Как правило, подобным образом обозначаются территории, предназначенные для общего пользования (улицы, проезды, площади, скверы, парки и так далее).

Обычно такие земли входят в состав основных зон и не предполагают возможности приватизации. Однако, изменить вид использования несложно, особенно, пока не принято ПЗЗ к Генплану. В Барнауле оно в настоящее время не принято и ожидается только к концу года.

Из-за налагаемых статусом объекта культурного наследия ограничений, маловероятно, что территорию удастся приспособить под промышленный объект. Возможно, данным участком может заинтересоваться автомобильный бизнес.