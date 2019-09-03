Эсеры намерены поменять избирательное законодательство

Новости 19.09.2019 14:15 445

В партии «Справедливая Россия» пришли к выводу, что нужно менять избирательное законодательство. О таком решении заявлено после того, как были обнародованы результаты выборов 2019 года.

Итоги кампании для эсеров в этом году были разными, в каких-то регионах они были более успешными, в некоторых менее, но, как подчеркнул председатель партии, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, партия подтвердила статус парламентской партии.

По мнению Миронова, нужно вносить изменения в избирательное законодательство. «Необходимо отменять муниципальный фильтр для парламентских партий. С этого надо начинать», – прокомментировал он. По его словам, нужно также полностью отменять досрочное голосование.

Представители партии внесли еще целый ряд предложений. Так, чтобы увеличить явку, день голосования нужно перенести на второе воскресенье октября, когда граждане уже закроют дачный сезон и сезон отпусков.

Справороссы полагают, что нужно перестать привлекать госслужащих и бюджетников в состав избирательных комиссий. Партийцы согласны, что электронное голосование – очень успешный и позитивный эксперимент, который нужно транслировать на другие регионы.

Возвращение выборов мэра Барнаула рассмотрят на грядущей сессии АКЗС Новости 03.09.2019 17:20 Следующая сессия состоится в последних числах сентября 2468

На уровне Алтайского края, депутатами-эсерами также инициирована серьезная корректива – предложено вернуться к выборам главы краевого центра. В августе справедливороссы запустили сбор подписей барнаульцев за возврат прямых выборов мэра, акция продолжается. Горожане активно поддерживают предложение СР. Также свою поддержку эсерам высказали и другие оппозиционные фракции в краевом парламенте.

23 сентября эксперты выслушают все «за» и «против» возврата прямых выборов мэра Барнаула за круглым столом. Законопроект будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии.