Фотовзгляд: как прошло открытие фестиваля по произведениям Шукшина

Новости 19.09.2019 12:05 2032

Масштабный проект, посвященный 90-летию Василия Макаровича Шукшина, стартовал в Алтайском крае. Фестиваль спектаклей по его произведениям «Здравствуйте, люди!» пройдет с 18 по 26 сентября.

Как сообщается на сайте регионального правительства, открытие фестиваля прошло на сцене Алтайского краевого театра драмы. В столицу в сентябре приедут семь театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула и Новокузнецка.

Отмечается, почти 5 тысяч зрителей на сцене алтайского театра драмы им. Шукшина увидят семь спектаклей, а также 34 рассказа Шукшина в различных сценических версиях.

«Сегодня мы открываем Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям Василия Макаровича Шукшина. Мне представляется, что уже все сказано об этом выдающемся творце, о нашем земляке, и его творчестве, но также сохраняется ощущение, что возвращаться к нему можно вновь и вновь, что делать это необходимо и нынешним, и будущим поколениям», - отметил в ходе открытия фестиваля глава региона Виктор Томенко.

Всероссийский фестиваль «Здравствуйте, люди!» в Алтайском крае открыл спектакль театра «У Никитских ворот».