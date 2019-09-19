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Семья с двумя детьми разбилась на трассе Барнаул – Новосибирск: подробности

Новости
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Группа студенческого стройотряда из Алтайского края «Фантазия» социальной сети «ВКонтакте» рассказала о подробностях трагедии, которая разрушила счастливую семью.

Накануне на трассе у посёлка Безменово в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни четырех человек.

Как стало известно, молодая семья Тищенко из Алтайского края ехала в сторону Новосибирска на автомобиле Toyota Opa, когда внезапно на «встречку» вылетел Mitsubishi Galant и столкнулся с семейным авто.

Страшная авария произошла на трассе Барнаул-Новосибирск. Есть жертвы

Страшная авария произошла на трассе Барнаул-Новосибирск. Есть жертвы

Новости

По факту ДТП проводится проверка

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От удара Mitsubishi отбросило под грузовик Volvo, двое мужчин и женщина в иномарке погибли на месте.

Как пояснили ветераны ССО «Фантазия» из Алтайского государственного аграрного университета, страшная трагедия произошла с семьей Владимира Тищенко. В результате аварии погиб его младший сын, ему было всего 2,5 года. Старший сын сейчас  находится в коме.

«У его жены сломана нога в трёх в местах, ушиб внутренних органов, порвано лёгкое, сломаны нос и челюсть, выбиты зубы, женщина прикована к кровати. У самого Владимира сломана нога и сотрясение мозга», - говорится в сообщении в соцсети.

Автор: Политсиб.ру

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