Семья с двумя детьми разбилась на трассе Барнаул – Новосибирск: подробности

Группа студенческого стройотряда из Алтайского края «Фантазия» социальной сети «ВКонтакте» рассказала о подробностях трагедии, которая разрушила счастливую семью.
Накануне на трассе у посёлка Безменово в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни четырех человек.
Как стало известно, молодая семья Тищенко из Алтайского края ехала в сторону Новосибирска на автомобиле Toyota Opa, когда внезапно на «встречку» вылетел Mitsubishi Galant и столкнулся с семейным авто.
По факту ДТП проводится проверка
От удара Mitsubishi отбросило под грузовик Volvo, двое мужчин и женщина в иномарке погибли на месте.
Как пояснили ветераны ССО «Фантазия» из Алтайского государственного аграрного университета, страшная трагедия произошла с семьей Владимира Тищенко. В результате аварии погиб его младший сын, ему было всего 2,5 года. Старший сын сейчас находится в коме.
«У его жены сломана нога в трёх в местах, ушиб внутренних органов, порвано лёгкое, сломаны нос и челюсть, выбиты зубы, женщина прикована к кровати. У самого Владимира сломана нога и сотрясение мозга», - говорится в сообщении в соцсети.