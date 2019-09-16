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Власти Иркутска «узаконили» назначение сити-менеджера

Новости
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Законодательное собрание Иркутской области во время сессии приняло законопроект во втором окончательном чтении, предполагающий введение института сити-менеджера Иркутска. Об этом сообщает «Интерфакс».

В связи с этим глава города будет выбираться не из числа депутатов гордумы Иркутска, а из списка претендентов, предложенного специальной конкурсной комиссией. Закон был одобрен в первом чтении в апреле 2019 года.

На последней сессии закон поддержали 26 депутатов. Десять проголосовали против принятия закона, четверо не проголосовали и один воздержался. Вступление закона в силу состоится через десять дней со дня официального опубликования.

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Напомним, что в Единый день голосования 8 сентября действующий мэр города Дмитрий Бердников депутатом гордумы по округу №16. После этого он должен был отказаться от поста главы города, в противном случае он будет лишен депутатского мандата. О его решении пока ничего неизвестно.

Сами же прямые выборы мэра Иркутска отменили еще в 2015 году. После этого градоначальника выбирали среди депутатов на пятилетний срок. На сегодняшний день в остальных муниципалитетах области прямые выборы все еще есть.

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Автор: Политсиб.ру

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